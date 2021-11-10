Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стало известно, когда решат проблему с поставками товаров в Приморье 13:22
Петербуржец отсудил у бывшей девушки деньги за Lada Largus 13:21
В Темзе обнаружены акулы и морские коньки 13:17
Песков рассказал про расследование новых видео с пытками в колониях 13:16
В новосибирской школе первоклассники получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы 13:15
Путин отметил актерский успех празднующего 70-летие Сухорукова 13:11
В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Байдена 13:10
Cемья исполнила последнее желание мужчины и похоронила его в грузовике 13:09
Убившим человека 50 ударами электрошокера полицейским вынесли приговор 13:06
Жительнице Канады врач диагностировал «изменение климата» 13:03

В Кремле отреагировали на заявление Польши о планах закрыть границы с Белоруссией

close
100%
BelTA/via Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Польши о возможности закрыть границы с Белорусский из-за миграционного кризиса.

«Мы вчера много говорили на этот счет, была реакция нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ситуация остается крайне напряженной, более того, напряженность нарастает», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в Москве глубоко озабочены этой ситуацией и не отрицают ее важность, однако проблема связана с людьми, с тысячами беженцев, которые не хотят оставаться на белорусской территории и желают попасть на территорию Европейского союза.

«Мы помним прецеденты ближнего прошлого, когда европейцы говорили о высших европейских ценностях по обеспечению безопасности таких людей из гуманитарных соображений. Налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа из-за нежелания европейских коллег продемонстрировать приверженность своим ценностям… На этот раз мы такого желания не видим», — сказал пресс-секретарь.

Он напомнил, что главное в этой ситуации — будущее мигрантов. Песков подчеркнул, что в Кремле обеспокоены обстановкой на белорусско-польской границе и считают абсолютно неприемлемыми и безответственными слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за происходящее.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что власти страны планируют полностью закрыть границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Позднее пограничная стража Польши сообщила, что 10 ноября зафиксировано около 600 попыток нелегального перехода границы с белорусской стороны, что в два раза больше по сравнению с предыдущим днем.

Все новости на тему:
Проблемы с мигрантами
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть