Адвокат Басилая: Саакашвили не этапируют для участия в заседании суда

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не собираются привозить на заседание суда, несмотря на его готовность публично отстаивать свою позицию. Об этом заявил адвокат Бека Басилая, сообщает РИА «Новости».

Сторона защиты собирается поставить вопрос о присутствии политика в зале суда.

«В настоящее время пенитенциарная служба никак не реагирует на наши запросы в отношении перевода Саакашвили в городской суд. Более того, пенитенциарная служба не сообщает Саакашвили, может ли состояться процесс в какой-то другой форме. У Михаила Саакашвили, несмотря на боли и тяжелое состояние, было большое желание явиться на процесс в Тбилисском городском суде», — объяснил Басилая.

В пенитенциарной службе Грузии, как сообщил «Интерфакс», не стали перевозить Саакашвили из тюремной больницы по соображениям безопасности.

Ранее «Газета.Ru» пообщалась со сторонниками Михаила Саакашвили и узнала причины, по которым они поддерживают политика.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным. Власти освобождать Саакашвили отказываются, несмотря на последовательные протесты оппозиции у стен тюрьмы.

Ранее мать Саакашвили сообщила, что политика вывезли из тюрьмы на вертолете «в неизвестном направлении». Перед этим он исповедался и причастился, а затем пообещал умереть от голода за родину.

Через некоторое время стало известно, что Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу на окраине Тбилиси.