В Японии ушло в отставку правительство

Кабинет министров Японии ушел в отставку. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo/

Правительство было сформировано 4 октября, когда Фумио Кисида занял пост премьера. Однако через 10 дней истекли полномочия нижней палаты парламента, и 31 октября прошли новые выборы, на которых победила возглавляемая Кусидой Либерально-демократическая партия — ее представители получили 261 место из 465. После этого кабинет министров ушел в отставку, как того требует конституция.

Kyodo отмечает, что в среду в парламенте будет созвано специальное заседание, на котором Кисиду переизберут председателем правительства, затем премьер приступит к формированию второго кабинета.

Ранее генеральный секретарь ушедшего сегодня в отставку кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что проблему мирного договора с Россией нельзя перекладывать на будущие поколения — необходимо решить вопрос принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.