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Reuters: ЕС готовит санкции против 30 юридических и физических лиц Белоруссии

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Евросоюз готовится к введению новых санкций в отношении Белоруссии, направленных против 30 физических и юридических лиц страны, включая министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпанию «Белавиа», сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«Новый раунд санкций направлен против белорусских чиновников, которые, по словам ЕС, организовали прибытие мигрантов (на границу с Польшей — прим. ред.)», — сообщили источники.

Уточняется, что ЕС может одобрить санкции уже на следующей неделе. Кроме того, по словам дипломатов, страны ЕС также рассматривают возможность расширения экономических ограничений, введенных в июле.

Ранее МИД Польши потребовал ввести санкции против причастных к ситуации с беженцами на границе с Белоруссией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Польша является членом Совета ООН по правам человека, и при этом пограничники страны задействовали авиацию и слезоточивый газ, чтобы психологически воздействовать на беженцев.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

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