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Премьер Польши обвинил Россию в причастности к миграционному кризису на границе

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John Thys/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия «причастна» к миграционному кризису на польско-белорусской границе. Об этом он сообщил в ходе внеочередного заседания нижней палаты парламента Польши, сообщает РИА «Новости».

«Империальная, неоимпериальная политика России прогрессирует. Мы ясно видим это. Мы наблюдаем эти шаги, они разделены тактически и по времени. Это как раз эта последняя атака [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится в Москве», — сказал Моравецкий.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявления Запада о том, что происходящее на границе Польши и Белоруссии является некой «гибридной операцией» президента Белоруссии Александра Лукашенко при поддержке России.

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