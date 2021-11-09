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Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию на польской границе

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Dmitri Lovetsky/AP

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в хоте телефонного разговора обсудили ситуацию с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом сообщает «Пул Первого».

Отмечается, что главы государств, в частности, обсудили жесткие действия властей Польши по отношению к мирным людям.

При этом Путин и Лукашенко подчеркнули, что особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу польских военных. По данным «Пула Первого», эти события на белорусско-польской границе президенты «обсудили в деталях».

Днем 8 ноября в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Ранее генерал из Польши и бывший глава десантного подразделения GROM Роман Полько заявил, что польские военные могут открыть огонь по нелегальным мигрантам на белорусско-польской границе. Он назвал миграционной кризис на границе Белоруссии и Польши открытой агрессией против НАТО со стороны белорусских властей.

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