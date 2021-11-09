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Песков прокомментировал ситуацию с логистикой на Дальнем Востоке

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил ситуацию с трудностями, возникшими на Дальнем Востоке из-за задержек в портах Приморья.

Он отметил, что в Кремле знают о логистических проблемах в регионе.

«Порты перегружены, инфраструктура еле-еле справляется с кратно возросшим грузопотоком, прежде всего импорта грузов», — сказал он.

Пресс-секретарь пояснил, что проблемы с логистикой — это постковидное проявление мировой экономики и вызваны они «развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом».

Он подчеркнул, что по линии правительства вопрос решается, он находится и на личном контроле президента. Песков отметил, что власти проинформируют о выполнении соответствующих поручений.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что из-за задержек в портах жители Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области испытывают нехватку товаров первой необходимости. По информации издания, дальневосточный бизнес заявляет о дискриминации каботажных грузов в пользу транзитных контейнеров, однако в порту Владивостока с этим утверждением не согласились.

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