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Порошенко призвал ввести «адские» санкции против Путина и Лукашенко

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Global Look Press

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести «адские» санкции против президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он выразил поддержку Польше и Литве, которые противостоят «миграционному нашествию», и подчеркнул, что на колючие провода брошены тысячи мигрантов, в том числе женщины и дети. Виновным в происходящем Порошенко назвал руководство России и Белоруссии.

Экс-президент Украины призвал действовать, чтобы «не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных».

Накануне на белорусско-польской границе толпа мигрантов с Ближнего Востока пыталась штурмовать границу с Польшей. На фоне ситуации Литва начала стягивать к границе с Белоруссией свои войска. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза возник после того, как белорусский президент Александр Лукашенко на фоне обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком.

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