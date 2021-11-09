Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Раскрыта личность погибшего на спецоперации в Петербурге бойца СОБРа 11:28
Более трети молодых россиян боятся говорить о своих музыкальных вкусах 11:24
Появилось видео эвакуации экипажа терпящего бедствие контейнеровоза Rise Shine 11:19
Ученые впервые нашли гренландского динозавра 11:18
Умер звезда «Дюны» и «Квантового скачка» Дин Стоквелл 11:17
В Минздраве заявили о превращении третьей волны COVID-19 в четвертую 11:12
Против автора шоу о «депутате» Наливкине возбудили уголовное дело 11:11
Осужденный на девять лет американец Рид объявил голодовку в колонии Мордовии 11:10
В Москве арестовали пассажира, ранившего полицейского и росгвардейца в поезде 11:10
Режиссер шоу о Наливкине сообщил, что гранатомет в заинтересовавшем полицию... 11:08

Премьер и министр обороны Польши прибыли на границу с Белоруссией

close
100%
Телеграм-канал «РИА Новости»

Премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр обороны Польши Мариуш Блащак прибыли на границу с Белоруссией в связи с обострением ситуации, связанной с миграционным кризисом, сообщает РИА «Новости».

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Некоторые мигранты рассказали, что они хотят попасть в Германию. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Ранее в Польше потребовали санкций против причастных к ситуации с беженцами на границе.

До этого Польша решила закрыть пункт пропуска «Кузница» через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией. В польской погранслужбе уточнили, что теперь путешественники должны будут направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть