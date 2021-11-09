В Польше потребовали санкций против причастных к ситуации с беженцами на границе

МИД Польши потребовал ввести санкции против причастных к ситуации с беженцами на границе с Белоруссией, сообщается в Twitter ведомства.

«Санкции должны немедленно последовать в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к этой ужасающей гибридной атаке», — указано в сообщении.

Ранее в МИД РФ напомнили Польше о правах человека из-за насилия над мигрантами.

Польша решила закрыть пункт пропуска «Кузница» через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией. В польской погранслужбе уточнили, что теперь путешественники должны будут направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.