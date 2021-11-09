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В Совфеде сравнили Зеленского с пособниками нацистов за слова об освобождении Киева

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского об освобождении Киева в 1943 году, передает РИА «Новости».

Политик сравнил главу украинского государства с пособниками нацистов, потому что он «фактически возлагает вину за победу в той войне с точки зрения потерь, которые понес Советский Союз, и ни слова не говорит о зверствах самих фашистов».

Также Цеков выразил мнение, что подобными заявлениями Зеленский демонстрирует степень своей политической деградации и исторического невежества.

Ранее Зеленский раскритиковал советскую власть за жестокость при форсировании Днепра и освобождении Киева от нацистов в 1943 году. Он напомнил со ссылкой на официальные данные, что в битве за Днепр погибли 417 тыс. советских солдат, но «по ряду данных», количество безвозвратных потерь РККА могло достигать почти миллиона человек. Зеленский считает, что история освобождения Киева рассказывает о жестокости властей СССР и героизме простых бойцов.

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