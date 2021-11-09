В Кремле заявили о готовности к переговорам в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к переговорам в «нормандском формате» на уровне министров и саммиту, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже говорил об этом канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и лидеру Франции Эммануэлю Макрону.

«Нужно просто заранее подготовить документ, отражающий совместные понимания. С этим у наших коллег пока проблема», — сказал представитель Кремля.

Накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев, Франция и Германия готовы к переговорам в «нормандском формате» как на уровне министров, так и на уровне глав государств, но при этом Россия якобы затягивает встречу.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отказалась от проведения встречи «нормандской» четверки 11 ноября. Ранее такое предложение поступило от французского министра иностранных дел Жана-Ива Ле Дриана.

Москва ожидает изучения французской стороной предложений от российских дипломатов, как отметил Лавров. Новые даты встречи пока не обсуждались.

В ноябре Лавров также заявлял, что РФ не уходит от встреч в нормандском формате, это Киев не выполняет свои обязательства. Он напомнил, что все, что было обговорено во французской столице, должна была выполнить украинская сторона, однако ничего по-прежнему не сделано как по «формуле Штайнмайера», так и по определению особого статуса Донбасса.