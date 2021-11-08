Президент Польши проводит срочное совещание по ситуации на границе с Белоруссией

В Польше началось срочное совещание по ситуации на границе с Белоруссией. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности страны (BBN).

«В связи с ситуацией на польско-белорусской границе президент Польши Анджей Дуда сегодня в 14.30 (16.30 мск) в BBN, встретится с премьер-министром, министрами и главами служб», - говорится в сообщении.

В совещании примут участие премьер-министр и представители силовых структур Польши.

Погранслужба страны ранее сообщила, что мигранты пока не прошли на территорию страны.

Крупнейшая с конца мая группа мигрантов из Африки и Ближнего Востока пытается прорваться в Польшу с белорусской территории. Около тысячи человек с вещами свободно прошли к забору на границе. Польское минобороны сообщает, что не менее десяти мигрантов-мужчин забрасывали охраняющих границу военных бутылками и камнями. В Кремле отмечают, что «на плечи белорусских властей ложится тяжкий груз».

При этом в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что «белорусская сторона принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся вдоль автомагистрали».

Белорусские пограничники сообщили, что оцепление на границе с их стороны снято. Они также заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.