Захарова назвала саммит за демократию химерой Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своим саммитом за демократию коллективный Запад хочет показать, что у него есть некая объединительная повестка, но для объединительной повестки одной теории недостаточно. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

«Этот саммит за демократию — это очередная химера, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную объединительную повестку. Объединительная повестка должна иметь конкретные примеры на практике, а не просто теоретические измышления, которые потом заканчиваются очередными скандалами», — подчеркнула Захарова.

Она подчеркнула, что при сохранении всех противоречий внутри правительства США заявка Штатов на лидерство в мире «никуда не делась».

Ранее Захарова заявила, что США должны предпринять конкретные шаги для налаживания ситуации с работой диппредставительств.

По ее словам, если Соединенные Штаты хотят улучшения отношений с Россией, им необходимо «предпринять ряд практических шагов для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик».