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На Украине раскритиковали высказывание генерала армии США о России

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Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обвинил США в предательстве после слов главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о России. Об этом политик написал в своем Facebook.

«Главная зрада (предательство) всегда приходит от своих. <...> И сказана эта крамола на Форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена, который является одним из опорных в структуре империи Сороса», — написал Рабинович.

Он также подчеркнул, что однозначно считает слова Милли предательством.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил, что мировое сообщество вступает в эпоху увеличенной стратегической нестабильности, а в системе международных отношений теперь формируются три центра силы. Среди них Россия, Китай и Соединенные Штаты.

«Человечество вступаем в мир, в котором находятся три полюса [силы], когда США, Россия и Китай — все они — великие державы. Мы, как мне кажется, вступаем в мир, который потенциально будет являться более нестабильным в стратегическом плане, чем, скажем, за последние 40, 50, 60 или 70 лет», — рассказал Милли.

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