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Пресс-секретарь Зеленского заявил, что продолжение нормандского формата находится под вопросом

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Ludovic Marin/Reuters

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров считает, что продолжение нормандского формата по Донбассу находится под большим вопросом.

«Сам нормандский формат, его продолжение под большим вопросом. Никак не могут договориться по следующему саммиту в нормандском формате на высшем уровне, даже министры пока не встречаются», — сказал он в эфире телеканала «Дом».

Ранее сообщалось, что российский МИД обратился к партнерам по переговорам в нормандском формате и ОБСЕ с призывом побудить Киев прекратить насилие в Донбассе.

Нормандский формат переговоров по Донбассу существует с 2014 года. Его постоянными участниками являются Украина, Россия, Германия и Франция. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Последняя встреча «нормандской четверки» на высшем уровне состоялась в Париже 9 декабря 2019 года. После этого стороны на разных уровнях неоднократно обсуждали перспективы взаимодействия в данном формате.

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