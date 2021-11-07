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В Крыму назвали нацистским план Авакова по «возвращению» полуострова

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала нацистским план «реинтеграции» Крыма, о котором ранее говорил экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, сообщает РИА «Новости».

«План Авакова по своей сути нацистский. Арсен Аваков — это гауптштурмфюрер современности. Именно он является крестным отцом украинских нацбатальонов и продолжает идеологическую линию своих учителей из гитлеровской Германии и больших друзей из США», — сказала она.

Кроме того, Гридчина подчеркнула, что РФ никогда не бросит «своих братьев в ЛНР и ДНР, а также всех русских, проживающих за пределами России».

Ранее Аваков рассказал о новом плане по возвращению Крыма и Донбасса. Так, по его мнению, необходимо принять «закон о коллаборантах», согласно которому за сотрудничество с Россией будет предусмотрена ответственность. Также, по словам Авакова, нужно ввести «закон об амнистии» для людей, совершивших мелкие преступления, чтобы у них было желание вернуться в состав Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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