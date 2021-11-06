Депутат Госдумы Водолацкий назвал способ присоединить Донбасс к России

Для присоединения Донбасса к России необходимо составить иски с требованием признать незаконным акт Совета народных комиссаров от 1922 года. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, сообщает URA.RU.

«После этого все вопросы по Донбассу отпадут автоматически, моментально», — заявил депутат.

Он добавил, что этим вопросом должны заняться юристы, специализирующиеся на международном праве. Они, по словам Водолацкого, должны подавать соответствующие иски в международные инстанции.

По его словам, документ Совета народных комиссаров, по которому территории Донбасса отошли Украинской ССР, стал трагедией для многих людей.

В марте глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Донбасс присоединится к России, «когда наступит время».