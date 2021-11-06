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ФБР провело обыски по делу об украденном дневнике дочери Байдена

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Jim Bourg/Reuters

Федеральное бюро расследований США (ФБР) провело обыски в Нью-Йорке в рамках расследования Министерства юстиции о краже и публикации дневника дочери американского лидера Джо Байдена, Эшли Байден. Об этом пишет New York Times.

Сообщается, что ФБР провело рейд по местонахождению двух лиц, связанных с активистами скандально известного Project Veritas. Руководитель Project Veritas Джеймс О«Киф заявил, что его организация недавно получила повестку в суд и признала, что участвовала в обсуждениях с источниками по поводу дневника. Однако, он заявил, что его сотрудники «подобающе обращалась» — он и его коллеги действовали согласно журналисткой этике.

Рукописные страницы, якобы взятые из дневника, были опубликованы в октябре прошлого года — за полторы недели до президентских выборов — в блоге National File. Веб-сайт утверждал, что получил дневник от «осведомителя», который якобы согласовал права на него с самой Эшли Байден.

Project Veritas — американская, по некоторым данным, праворадикальная активистка группа. Сегодня Project Veritas, как они сами о себе пишут, «расследует и выявляет коррупцию, нечестность, эгоизм, расточительство, мошенничество и другие неправомерные действия как в государственных, так и в частных учреждениях». Проект часто проводит расследования и делает провокационные заявления, многие из которых оказываются ложными. Так, о время предвыборной кампании 2016 года организация ложно утверждала, что кампания Хиллари Клинтон принимала незаконные пожертвования из иностранных источников.

Ранее сообщалось, что Байден забыл песню со свадьбы дочери.

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