Россия и Белоруссия подписали интеграционный декрет Союзного государства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии подписали интеграционный декрет Союзного государства, сообщает «БелТА».

«В развитие Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы разработан пакет из 28 союзных программ, которые станут практической основой для углубления интеграции», — говорится в сообщении.

Все эти программы были согласованы в начале сентября. Среди них — создание объединенных отраслевых рынков, рост объема транспортных услуг, реализация согласованной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики, а также повышение уровня социальных гарантий для граждан двух стран.

Ранее сообщалось, что на заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября Путин и Лукашенко утвердят союзные программы, новую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики. Также на заседании они должны рассмотреть итоги торгово-экономического сотрудничества двух стран за прошлый год и первые шесть месяцев текущего года, а также ход выполнения ранее утвержденных и принятых решений.