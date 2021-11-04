Украинский депутат Лерос показал неприличный жест главе офиса Зеленского

Исключенный из фракции украинской пропрезидентской политической партии «Слуга народа» Гео Лерос показал неприличный жест главе офиса президента Андрею Ермаку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел во время выступления в Верховной раде.

Президент Владимир Зеленский и глава его офиса приехали в Раду для того, чтобы по своей квоте представить кандидата на пост министра обороны. В результате на пост избрали экс-вице-премьера Алексея Резникова.

При рассмотрении вопроса Лерос с трибуны парламента начал публично оскорблять президента и главу его офиса. В скором времени спикер парламента Руслан Стефанчук сделал замечание депутату, попросив отключить микрофон.

В конечном счете Лерос показал неприличный жест в сторону сидевшего в зале главы офиса Зеленского.

Лерос, который повел себя неподобающе, сказал, что его жест был адресован и самому Зеленскому.

Фракция партии «Слуга народа» обратилась в регламентный комитет Рады с требованием дать оценку поступку народного избранника.

Ранее в России заявили, что отставки в кабмине Украины не создают угрозы для Зеленского.