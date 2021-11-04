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Пушков высмеял совместный снимок Зеленского и Байдена

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Офис Президента Украины

Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что на совместной фотографии президентов Соединенных Штатов и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского последний выглядит слишком счастливым, и складывается ощущение, что его лицо выражает «неподдельный восторг».

До этого главы государств Байден и Зеленский встретились на полях климатического саммита в Глазго.

«Зеленский так впился взглядом в Байдена, его лицо выражает такой неподдельный восторг, словно это самый счастливый миг в его жизни. А может быть, видеть Байдена и есть для него высшее счастье?» — написал Пушков.

Он обратил внимание, что у каждого человека «свое счастье».

К посту Пушков прикрепил снимок, на котором показан момент рукопожатия Зеленского и Байдена.

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит с 1 по 12 ноября 2021 года в Глазго.

Ранее стало известно, что Зеленский и Байден обсудили ситуацию в Донбассе.

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