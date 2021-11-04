Новый премьер Японии дополнительно будет исполнять обязанности главы МИД

Премьер-министр Японии Фумио Кисида будет лично исполнять обязанности главы внешнеполитического ведомства страны до назначения нового министра, сообщает ТАСС.

«До следующего состава правительства я буду исполнять обязанности министра иностранных дел», — сообщил Кисида. Он добавил, что бывший глава МИД Японии Тосимицу Мотэги займет должность генсека правящей в Японии Либерально-демократической партии.

Перед своим уходом Мотэги выразил надежду, что его преемник на посту главы МИД будет продвигать переговорный процесс между Японией и Россией.

Кисида стал новым лидером правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) в конце сентября. Выборы председателя ЛДП прошли в Японии в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги, который отказался от участия в предвыборной гонке.

4 октября правительство Японии в полном составе ушло в отставку. В тот же день император Японии Нарухито вручил Кисиде документ об утверждении его на этот пост. Путин поздравил Кисидо с назначением, выразив заинтересованность в сотрудничестве и двустороннем диалоге.