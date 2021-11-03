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Генконсул Таджикистана решил обучить мигрантов истории России

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РИА «Новости»

В Свердловской области готовятся выпустить новый учебник по истории России для трудовых мигрантов, пишет «Российская газета». Создателем пособия выступил генконсул Таджикистана в Екатеринбурге Зафар Сайидзода, над учебником он работал вместе с таджикским писателем Вохидом Гаффори.

По информации издания, в материале на примерно 170 страницах изложены все события история России — от первых упоминаний славянских племен до современности. При этом в учебнике авторы дают ряд собственных оценок событиям общего советского прошлого России и Таджикистана.

Как заявил сам Сайидзода, любой человек, приехавший на заработки в РФ, должен знать язык, традиции, законы и культуру этого государства.

«Учебников по истории России много, но все они носят академический характер. Цель нашей книжки — помочь мигрантам адаптироваться к новой социально-культурной среде, к российской действительности <…> Я хочу, чтобы пособие помогало не только усвоить исторические сведения, но и совершенствовать русскую языковую культуру, расширить словарный запас», — указал генконсул Таджикистана.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов.

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