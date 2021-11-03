Верховная рада поддержала отставку министра обороны Украины Андрея Тарана

Верховная рада Украины на заседании 3 ноября поддержала отставку Андрея Тарана с должности министра обороны страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, были уволены первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Любченко занимал свою должность с 20 мая 2021 года. До этого он чуть больше года возглавлял Государственную налоговую службу.

Резников находился на своем посту с 4 марта 2020 года.

Накануне стало известно, что глава Минобороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. В ближайшее время его рассмотрят депутаты Верховной рады. Его пост займет Алексей Резников. На должность Резникова в свою очередь вступит депутат Ирина Верещук. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».