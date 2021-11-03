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«Огромный голый шотландец» фотографировал Байдена на климатическом саммите в Глазго

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Jonathan Ernst/Reuters

В Шотландии голый мужчина сфотографировал кортеж президента США Джо Байдена в то время, как тот переезжал из Эдинбурга в Глазго на международный климатический саммит. Об этом сообщает Newsweek.

По информации издания, инцидент произошел в тот момент, когда президентский кортеж проезжал по жилым районам на окраине столицы Шотландии.

«В какой-то момент, когда мы еще ехали по проселочным дорогам поменьше, огромный голый шотландец стоял у переднего окна и фотографировал кортеж своим телефоном», — сообщил в твиттере один из журналистов из пула Байдена Джон Сопел.

Точное место, где это произошло и реакция Байдена на необычное зрелище пока не сообщаются. СМИ обратились в Белый дом за дополнительными комментариями, но не получили ответа.

Ранее сообщалось, что президент США чуть не заснул на климатическом саммите.

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