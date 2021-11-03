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В Госдуме призвали генерала ВСУ брать пример с коллег из США после слов о «кровавой бане»

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Генералам вооруженных сил Украины следует брать пример с коллег из США, которые трезво оценивают военную мощь России. Такое мнение выразил депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик, передает РИА «Новости».

Таким образом, он прокомментировал слова генерала ВСУ Игоря Романенко, который пообещал «кровавую баню» России в случае войны с ней.

«С 2014 года нам чего только не наобещали: и тотальное уничтожение, и парады в Севастополе. Уже нафталином несет от этого «геройства», — отметил парламентарий.

По мнению депутата, речь украинского генерала похожа на слова «мелкотравчатого» политика из Киева, «у которого в голове только пыль и антироссийские лозунги».

Белик подчеркнул, что подобные выражения ставят экс-замначальника Генштаба ВСУ в один ряд с «полком хвастунов», которые считают, что уже победили Россию.

Ранее сообщалось, что бывший замначальника Генштаба украинской армии Игорь Романенко заявил, что российские власти еще не определились со стратегией в Донбассе, но жителям Украины, тем не менее, нужно быть готовыми к объявлению военного положения. Он пообещал «кровавую баню» в случае полномасштабной войны с Россией и отметил, что Киев может надеяться только на свои силы и некоторую помощь США.

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