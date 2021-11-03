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Следователи устанавливают возможную причастность Рашкина к незаконной охоте под Саратовом

Следственный комитет России устанавливает возможную причастность депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области и убийстве лося. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает «Интерфакс».

«Следователи продолжают допросы свидетелей, подтверждающих нахождение Валерия Рашкина и Александра Гношева в районе места происшествия», — сказала она.

По словам Петренко, нож, топор и другие предметы из машины, в которой находились Рашкин и Гношев, признаны вещественными доказательствами и также направлены для проведения судебных экспертиз.

Представитель ведомства подчеркнула, что следователи детально восстановят обстоятельства незаконной охоты. Причастным к преступлению лицам будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями российского законодательства.

Лося, тушу которого нашли в машине Рашкина, могли заранее привезти в лес, чтобы подставить коммуниста. Такое мнение ранее в интервью «Газете.Ru» высказал первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, которому лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил провести расследование инцидента.

29 октября стало известно, что депутата от КПРФ Валерия Рашкина задержали с убитым лосем в Саратовской области — там охота запрещена. Сам депутат заявил, что они с приятелем нашли тушу животного в лесу, решили забрать ее и разделить. При этом он подчеркнул, что осознавал незаконность своих действий, но, тем не менее, решил присвоить тушу.

Полный текст интервью Юрия Синельщикова читайте на «Газете.Ru».

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