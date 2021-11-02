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Украина заявила о стягивании артиллерии противника в Донбассе

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Depositphotos

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о стягивании артиллерии к линии соприкосновения в Донбассе. Такая информация размещена на странице ведомства в Facebook.

Согласно сообщению, «противник» усиливает группировку артиллерии на отдельных направлениях вблизи линии соприкосновения.

«При этом выдвижение самоходных артиллерийских установок к замаскированным огневым позициям осуществляется преимущественно с наступлением темноты», — указано в сообщении.

Как утверждает военное ведомство, ополченцы «увеличили количество разведывательных постов», чтобы наблюдать за украинскими войсками.

Ранее президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден обсудили ситуацию в Донбассе.

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