Зеленский и Байден обсудили ситуацию в Донбассе

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден обсудили ситуацию в Донбассе на полях климатического саммита в Глазго, сообщил украинский лидер в своем Twitter.

Как отметил Зеленский, главы государств говорили о вопросах безопасности в регионе.

По словам украинского президента, американская сторона продолжит поддерживать территориальную целостность и реформы в стране.

Ранее Зеленский назвал Крым и Донбасс «экобомбами в центре Европы».

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд ранее утверждала, что Вашингтон готов присоединиться к переговорам по урегулированию в Донбассе в любой форме.

Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, после визита Нуланд в Москву Россия и США возобновили диалог по Украине.