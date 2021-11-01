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Зеленский назвал Крым и Донбасс «экобомбами в центре Европы»

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крым и Донбасс «двумя экологическими бомбами в центре Европы». Об этом он сообщил во время выступления на саммите по экологии в Глазго, передает ТАСС.

«Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой Российской Федерации, а на части Донбасса — затопление шахт, эрозия почв и нехватка питьевой воды», — сказал Зеленский.

По его словам, оба региона представляют угрозу для мира.

Ранее Зеленский приветствовал решение Апелляционного суда Амстердама по передаче «скифского золота» из крымских музеев украинской стороне, заявив, что после этого страна вернет себе и Крым.

Как сообщил журналистам представляющий интересы музеев Крыма адвокат Роб Мейер, данное решение суда можно обжаловать. Коллекция скифского золота была вывезена на выставку в Амстердам в феврале 2014, она состоит из 2 тыс. артефактов и поступила из четырех музеев Крыма.

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