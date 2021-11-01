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В США рассказали о союзе бывших афганских военных с ИГ*

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Mohammad Ismail/Reuters

Бывшие служащие афганской армии идут служить под началом террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)*, опасаясь преследований и дальнейшей расправы со стороны «Талибана» (организация запрещена в России)*. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

Число перебежчиков, присоединившихся к террористической группировке, относительно невелико, пишут авторы статьи. Однако их число растет с каждым днем. Издание отмечает, что новобранцы из числа бывших военнослужащих афганской армии привносят в ИГ критически важный опыт в области сбора разведданных и методов ведения войны, потенциально усиливая способность «Исламского государства» противостоять «Талибану» в Афганистане.

Издание приводит слова бывшего афганского чиновника, который рассказал о нескольких представителях разведки, присоединившихся к террористам из-за давления «Талибана».

Ранее стало известно, что боевики «Исламского государства» стали захватывать населенные пункты в центральной части Афганистана.

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