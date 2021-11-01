Стали известны результаты теста Байдена на COVID-19

Президент США Джо Байден сдал тест на коронавирус после сообщений о заражении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Он сдал тест в воскресенье, тестирование показало отрицательный результат», — заявил Салливан журналистам.

Ранее сообщалось, что Псаки заразилась SARS-CoV-2 вслед за членами семьи.

До этого Псаки назвала статистику по количеству летальных исходов от COVID-19 в США шокирующей и ужасающей. По ее словам, число умерших от последствий коронавируса американцев приблизилось к 700 тыс. человек.

G20 по итогам саммита договориласьстремиться обеспечивать общий доступ к вакцинам и лекарствам от COVID-19, особенно странам, где уровень доходов низкий или средний.

Саммит Группы двадцати проходил в Риме 30 — 31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, задействовала в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию.