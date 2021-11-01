Зеленский хочет помочь Молдавии справиться с энергетическим кризисом

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Молдавии Майей Санду обсудил проблему энергетической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Санду поблагодарила Зеленского за «своевременную и скорую помощь» на фоне энергетического кризиса в стране, в том числе — за снабжение электроэнергией, говорится в сообщении.

Президент Украины подчеркнул в разговоре, что Киев и дальше готов оказывать помощь Молдавии. По результатам переговоров стороны договорились о проведении консультаций на уровне министров энергетики двух стран.

«Газпром» и «Молдовагаз» ранее продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет.