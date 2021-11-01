Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Песков рассказал о непростой ситуации с COVID-19 12:11
Появились подробности об УАЗе, который не пошел в серию 12:08
Комментатор назвал причину удачного старта Овечкина в новом сезоне НХЛ 12:07
Песков оценили продление контракта Молдавии с «Газпромом» 12:06
Названы минимальные цены на отдых на горнолыжных курортах России 12:03
Песков рассказал, как в Кремле оценили переговоры Лаврова и Байдена в Риме 12:03
Песков подтвердил отсутствие Путина на конференции в Глазго 12:02
Школьник оказался в больнице, пытаясь повторить задание из «Игры... 11:59
Врач Вторенко сообщил о риске развития ревматологических заболеваний после COVID-19 11:50
Издатели Оксфордского словаря признали vax словом года 11:49

Зеленский хочет помочь Молдавии справиться с энергетическим кризисом

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Молдавии Майей Санду обсудил проблему энергетической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Санду поблагодарила Зеленского за «своевременную и скорую помощь» на фоне энергетического кризиса в стране, в том числе — за снабжение электроэнергией, говорится в сообщении.

Президент Украины подчеркнул в разговоре, что Киев и дальше готов оказывать помощь Молдавии. По результатам переговоров стороны договорились о проведении консультаций на уровне министров энергетики двух стран.

«Газпром» и «Молдовагаз» ранее продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть