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Премьер Северной Македонии подал в отставку

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Boris Grdanoski/AP

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев подал в отставку после того, как его партия проиграла второй тур муниципальных выборов. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Вместе с гражданами мы принесли свободу и демократию, а когда есть демократия, есть ответственность. Я ухожу в отставку с должности премьер-министра Северной Македонии и главы [правящей партии] СДСМ», — заявил Заев.

По данным местных СМИ, Заев убежден, что в досрочных выборах нет необходимости. По закону коалиция может согласовать другого кандидата на пост премьер-министра и сформировать правительство без нового голосования.

Заев возглавлял предыдущее правительство с 31 мая 2017 года по 3 января 2020 года и с 31 августа 2020 года. Во время своего выступления представил программу кабмина, где вступление в НАТО и Евросоюз должно было стать приоритетом.

В воскресенье, 30 октября, в Северной Македонии прошел второй тур выборов глав и представительных органов муниципальных органов власти. По предварительным данным, в большинстве регионов победу одержала оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ.

Ранее исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель поделилась своими чувствами в момент отставки.

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