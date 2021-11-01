Американский эксперт дал совет Белому дому по сближению с Россией

Главный редактор журнала The American Conservative Мика Медоукрофт призвал Белый дом отказаться от «крестового похода в защиту либерализма» ради сближения с Россией.

В своей статье Медорукрофт подчеркнул, что на международной арене США не терпят никаких отклонений от либеральных парадигм и пытаются перестроить другие страны «под себя». Но для того, чтобы изменить глобальную динамику, нужно изменить собственный «характер порядка» и ограничить рвение, с которым американский либерализм транслируется другим народам.

Автор обратил внимание, что на Россию не получится воздействовать экономическими или военными мерами.

«Если американцы хотят помощи России в противовесе растущему Китаю, мы не можем просто сдерживать расширение НАТО или реорганизовать нашу структуру вооруженных сил, чтобы Кремль понял, что мы больше не представляем для него большую угрозу», — пишет эксперт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о проблемах сотрудничества с НАТО и безопасности российских границ.

Накануне Украина попросила НАТО «показать себя» на Черном море для России. Менее чем через сутки США заявили о начале военно-морских операций в Черном и Средиземном морях.