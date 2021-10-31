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Меркель напомнила, что ее мнение не влияет на выбор канцлера Германии

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Olivier Matthys/Pool via Reuters

Исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель напомнила, что ее мнение не оказывает какого-либо влияния на выбор канцлера ФРГ, так как человек выбирается на эту должность решением бундестага по итогам парламентских выборов. Об этом она заявила журналистам в ходе саммита G20, сообщает «Интерфакс».

Она также рассказала, что в ходе саммита принимала участие в двусторонних встречах вместе с министром финансов ФРГ Олафом Шольцем. На них беседы заходили в том числе о прошедших в Германии выборах и о том, кто станет новым канцлером.

«Конечно, были ситуации, в особенности на двусторонних переговорах, где мы были вместе и указывали на то, что с высокой степенью вероятности господин Шольц будет новым канцлером федеративной республики Германия», — сказала она.

26 октября бундестаг открыл свое первое заседание 18-го созыва после сентябрьских парламентских выборов. Президент Германии принял отставку Ангелы Меркель, назвав ее правление «одним из величайших в истории современной Германии».

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