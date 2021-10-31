Белый дом пообещал учесть мнение союзников по ядерной политике

Американский чиновник, сопровождающий президента США Джо Байдена в поездке на саммит G20, который проходит в Риме, заявил о том, что США проводят ревизию своей военно-ядерной политики и учтут мнение союзников по этому поводу, сообщает РИА «Новости».

«Мы будем тесно консультироваться с союзниками и партнерами, чтобы объяснить им дальнейшие шаги. Мы многое услышали от них по поводу вопроса о доктрине», — заявил он.

Ревизию он назвал обычной процедурой, которую проводит новая администрация после президентских выборов.

Днем ранее газета Financial Times писала, что американские партнеры, в том числе Великобритания, Германия, Франция и Япония, призвали США отказаться от перехода к политике неприменения ядерного оружия первыми.

По мнению издания, Вашингтон может перейти к принципу «единственной цели», при которой США смогут использовать ядерное оружие только при особых обстоятельствах. Союзники опасаются, что такой шаг «придаст смелости» России и Китаю.