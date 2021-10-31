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Лавров рассказал о беседе с Байденом на саммите G20 в Риме

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что побеседовал с американским президентом Джо Байденом, передает ТАСС.

По его словам, ему удалось поговорить с Байденом «вчера за ужином». Подробности беседы он не привел.

Также Лавров сказал, что не встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и не знает, присутствует ли он в Риме.

Саммит лидеров G20 проходит в Риме 30-31 октября. Впервые в своей истории саммит принимает Италия.

В мероприятии принял участие и президент России Владимир Путин. В ходе своего выступления в формате видеоконференции он заявил, что в настоящее время существуют риски глобальной инфляции в мире и участники G20 не должны допустить «раскручивания спирали».

По его словам, избыточное стимулирование привело к общей нестабильности, росту цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках, в частности продовольствия, энергии и других. В качестве причины ситуации президент назвал серьезные бюджетные дефициты в развитых экономиках.

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