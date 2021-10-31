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Лавров заявил, что НАТО не желает сотрудничать с Россией

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о проблемах сотрудничества с НАТО и безопасности российских границ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия не располагает информацией о намерениях североатлантического альянса. «Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает», — отметил Лавров.

Глава российского МИД добавил, что Россия готова к любым угрозам и способна обеспечить безопасность на своих границах, в том числе на Черном море. Он подчеркнул, что Россия всегда выступает за сотрудничество, а не конфронтацию.

Накануне Украина попросила НАТО «показать себя» на Черном море для России. Менее чем через сутки США заявили о начале военно-морских операций в Черном и Средиземном морях.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что России не следует опасаться вступления Украины в НАТО, так как это оборонный альянс. Комментируя это заявление, российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что страны НАТО сами должны бояться включения в альянс Украины.

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