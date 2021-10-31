Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин: потепление климата в России происходит быстрее, чем в других странах 14:41
Тренер «Сочи»: возьму кредит под залог своей квартиры и выплачу ребятам... 14:35
РБК: пандемия коронавируса обвалила продажи шуб в России 14:31
Автобус с детьми попал в ДТП в Кемеровской области 14:26
Нападающий «Реала» сломал нос в первом матче в нынешнем сезоне 14:24
Скончался актер из «Холодного лета пятьдесят третьего» Алексей Колесник 13:57
Фигуристка Валиева прокомментировала победу в Гран-при 13:56
FT: «индекс завтрака» достиг максимального за 10 лет значения 13:54
Соседка рассказала о паре, снимающей жестокие видео c пенсионеркой в Челябинске 13:52
В США определили роль России в европейском газовом кризисе 13:46

Байден обеспокоен приобретением Турцией российских ракетных систем С-400

close
100%
Vitaly Nevar/Reuters

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность в связи тем, что Турция приобрела у России ракетные системы С-400. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

При этом американский лидер подчеркнул, что намерен поддерживать сотрудничество между двумя странами и совместно решать возникающие разногласия.

Ранее в Турции раскрыли «секрет» приобретения зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» у России». Высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что главный «секрет» заключается в том, что Турция ни при каких обстоятельствах не собирается сдаваться в вопросе взаимодействия с Россией и идти на поводу у США.

До этого заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман предупредила, что Америка не оставит без последствий приобретение Турцией оружия и военной техники у России.

Она призвала Анкару отказаться от уже купленной российской техники и воздержаться от покупки дополнительного вооружения.

В конце сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели трехчасовые переговоры в Сочи в формате «один на один». Перед началом диалога они обозначили некоторые вопросы, которые собирались обсудить, но по итогам встречи подробностей не раскрыли.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть