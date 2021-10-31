Появились подробности меню Лаврова на ужине саммита G20

На саммите Группы двадцати (G20) 120 присутствующим на ужине гостям, среди которых был и глава российского МИД Сергей Лавров, предложили рыбные блюда, передает ТАСС.

Среди блюд были, в частности, маринованный в травах лосось, ризотто из тыквы, сибас с зеленью, пирог с помидорами, сельдереем, артишоками и картофелем.

При этом политиков разделили по двум залам с целью дистанцирования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас существуют риски глобальной инфляции в мире. Об этом глава государства рассказал, когда выступал на саммите G20, открывшемся в Риме.

По его словам, основной задачей у участников G20 должно быть то, чтобы не допустить «раскручивания спирали».

Путин добавил, что избыточное стимулирование привело к общей нестабильности, росту цен на финансовые активы, а также товары на отдельных рынках. К последним относятся продовольствие, энергия и другие. В качестве причины, повлекшей эти последствия, президент называет серьезные бюджетные дефициты в развитых экономиках.

Саммит G20 начался в столице Италии 30 октября и продолжится до 31 октября.