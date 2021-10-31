Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В столице Тывы убиты две несовершеннолетние девочки, подозреваемый задержан 09:45
Футболист «Спартака» рассказал о встрече с болельщиками 09:44
Политолог Молчанов назвал «черной меткой» от Запада офшорный скандал с Зеленским 09:35
Адмирал ВМС США оценил «аппетиты» Путина к риску 09:29
Авербух поспорил с Цискаридзе на шоу «Ледниковый период» 09:19
В рейтинге самых богатых умерших знаменитостей Forbes появился новый лидер 09:10
Махачев ответил, какую роль играет Хабиб в его команде 09:05
Собянин заявил об увеличении объемов вакцинации в Москве 08:56
Россиянам рассказали о главных ошибках при измерении сатурации 08:40
Валуев: теперь у Дзюбы с Карпиным 1:1 08:36

Появились подробности меню Лаврова на ужине саммита G20

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

На саммите Группы двадцати (G20) 120 присутствующим на ужине гостям, среди которых был и глава российского МИД Сергей Лавров, предложили рыбные блюда, передает ТАСС.

Среди блюд были, в частности, маринованный в травах лосось, ризотто из тыквы, сибас с зеленью, пирог с помидорами, сельдереем, артишоками и картофелем.

При этом политиков разделили по двум залам с целью дистанцирования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас существуют риски глобальной инфляции в мире. Об этом глава государства рассказал, когда выступал на саммите G20, открывшемся в Риме.

По его словам, основной задачей у участников G20 должно быть то, чтобы не допустить «раскручивания спирали».

Путин добавил, что избыточное стимулирование привело к общей нестабильности, росту цен на финансовые активы, а также товары на отдельных рынках. К последним относятся продовольствие, энергия и другие. В качестве причины, повлекшей эти последствия, президент называет серьезные бюджетные дефициты в развитых экономиках.

Саммит G20 начался в столице Италии 30 октября и продолжится до 31 октября.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть