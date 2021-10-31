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Грузинская оппозиция отказалась признавать итоги местных выборов и грозит уличными акциями

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Zurab Tsertsvadze/AP

Один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Давид Киркитадзе, который также является кандидатом в мэры города Рустави, заявил, что его партия отказывается признавать итоги второго тура местных выборов и пригрозил уличными акциями, сообщает «Интерфакс».

«Мы не примем итоги выборов, навязанные нам насильниками, и предпримем соответствующие меры, в том числе и острый протест. Этот насильственный акт, совершенный властями никогда не будет признан демократическими выборами. Мы намерены бороться», — заявил Киркитадзе.

Также он заявил, что ЕНД вскоре сообщит о «методах и стратегии борьбы, включая неповиновение властям и уличные акции». Сам Киркитадзе, согласно предварительным данным ЦИК Грузии, проиграл на выборах в Рустави кандидату от правящей партии Нино Лацабидзе.

Ранее на лидера партии Саакашвили напали у избирательного участка в Грузии.

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