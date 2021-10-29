Макрон не видит признаков «манипулирования газовыми ценами» со стороны РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон не видит свидетельств того, что Россия манипулирует ценами на энергоносители. Об этом пишет Financial Times.

«У меня нет свидетельств того, что манипулирование газовыми ценами имело место, и я никого не обвиняю... [Торговые отношения] не должны использоваться в геополитических целях», — заявил Макрон.

Как полагает Макрон, европейская энергетика должна развиваться, чтобы иметь альтернативу газу, и странам Европы необходимо координироваться и прилагать совместные усилия в этом направлении.

Ранее премьер Франции Жан Кастекс заявил, что цены на газ в стране будут заморожены до конца следующего года.

Некоторые страны Европы стали тратить газ из хранилищ. Предположительно, тратят запасы газа из хранилищ Австрия, Чехия, Франция и Германия. Ранее стало известно, что с начала октября расходуют свои запасы Венгрия, Нидерланды, Польша, а также Словакия.