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Макрон не видит признаков «манипулирования газовыми ценами» со стороны РФ

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Gonzalo Fuentes/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон не видит свидетельств того, что Россия манипулирует ценами на энергоносители. Об этом пишет Financial Times.

«У меня нет свидетельств того, что манипулирование газовыми ценами имело место, и я никого не обвиняю... [Торговые отношения] не должны использоваться в геополитических целях», — заявил Макрон.

Как полагает Макрон, европейская энергетика должна развиваться, чтобы иметь альтернативу газу, и странам Европы необходимо координироваться и прилагать совместные усилия в этом направлении.

Ранее премьер Франции Жан Кастекс заявил, что цены на газ в стране будут заморожены до конца следующего года.

Некоторые страны Европы стали тратить газ из хранилищ. Предположительно, тратят запасы газа из хранилищ Австрия, Чехия, Франция и Германия. Ранее стало известно, что с начала октября расходуют свои запасы Венгрия, Нидерланды, Польша, а также Словакия.

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