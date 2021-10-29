Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты 22:46
«Спартак» рассказал, что после матча с «Зенитом» команда встретилась... 22:45
Макрон не видит признаков «манипулирования газовыми ценами» со стороны РФ 22:39
Дзюба отписался от аккаунта сборной России в Instagram 22:27
Американских школьников сводили в гей-бар на экскурсию 22:12
В США заявили, что не считают коронавирус биологическим оружием Китая 22:11
ФБР арестовало рэпера Fetty Wap по подозрению в распространении 100 кг... 22:08
«Зенит» выиграл восемь последних домашних матчей у клубов из Москвы 22:07
У WhatsApp появятся новые функции, упрощающие работу на нескольких устройствах 22:02
Ефимова выиграла заплыв на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира... 21:49

Украинский эксперт заявил о неизбежности войны в Донбассе

close
100%
Global Look Press

Украинский политолог Андрей Головачев назвал войну в Донбассе неизбежной. Слова эксперта приводит издание «Главред».

По словам эксперта, применение ударного беспилотника турецкого производства против ДНР и ЛНР вызвало иррациональный и показной всплеск эйфории и огромный прилив патриотизма в Киеве, однако стоит «подумать о последствиях».

Головачев назвал два варианта развития событий при ответных мерах со стороны республик Донбасса — перед Киевом встанет выбор, продолжить ли использовать дроны или отказаться и вызвать шквал критики со стороны военных. Если не устраивать новые налеты на республики, в украинских войсках возникнет разочарование, предположил эксперт.

«Сейчас инициатива в руках у России. Во многом сейчас от ее реакции на применение Байрактара зависит дальнейшее развитие событий. Впрочем, пока не запущен СП-2, у нее связаны руки для начала эскалации», — пишет Головачев.

Ранее на Украине сообщили, что ВСУ впервые применили в Донбассе ударный турецкий беспилотник Bayraktar. В ЛНР эту ситуацию назвали «плевком в минские соглашения».

Из-за эскалации конфликта в Донбассе Киев сталкивается с критикой со стороны европейских партнеров, но отвергает их обвинения и требует «поставить Москву на место».

Ранее в Киеве назвали условие столкновения Украины и России, а также попросили НАТО «показать себя» на Черном море.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть