Украинский эксперт заявил о неизбежности войны в Донбассе

Украинский политолог Андрей Головачев назвал войну в Донбассе неизбежной. Слова эксперта приводит издание «Главред».

По словам эксперта, применение ударного беспилотника турецкого производства против ДНР и ЛНР вызвало иррациональный и показной всплеск эйфории и огромный прилив патриотизма в Киеве, однако стоит «подумать о последствиях».

Головачев назвал два варианта развития событий при ответных мерах со стороны республик Донбасса — перед Киевом встанет выбор, продолжить ли использовать дроны или отказаться и вызвать шквал критики со стороны военных. Если не устраивать новые налеты на республики, в украинских войсках возникнет разочарование, предположил эксперт.

«Сейчас инициатива в руках у России. Во многом сейчас от ее реакции на применение Байрактара зависит дальнейшее развитие событий. Впрочем, пока не запущен СП-2, у нее связаны руки для начала эскалации», — пишет Головачев.

Ранее на Украине сообщили, что ВСУ впервые применили в Донбассе ударный турецкий беспилотник Bayraktar. В ЛНР эту ситуацию назвали «плевком в минские соглашения».

Из-за эскалации конфликта в Донбассе Киев сталкивается с критикой со стороны европейских партнеров, но отвергает их обвинения и требует «поставить Москву на место».

Ранее в Киеве назвали условие столкновения Украины и России, а также попросили НАТО «показать себя» на Черном море.