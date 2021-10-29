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В МИД РФ прокомментировали информацию о 37 россиянах, попавших в плен в Донбассе

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Российский МИД отреагировал на сообщение о пленении украинскими военными 37 граждан России в селе Старомарьевка Донецкой области. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания», — говорится в пресс-релизе.

Обстановку в Старомарьевке в министерстве называют сложной из-за «фильтрационных мероприятий», которые проводят украинские военные. Они запрещают местным жителям выходить из домов с целью проверки паспортов.

Однако МИД отмечает, что напряжение спало, когда в село приехали представители Международного Комитета Красного Креста. Они снабдили людей продуктами питания и предметами первой необходимости. Кроме того, рядом с Марьевкой находятся сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые следят за развитием ситуации.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова не исключила дальнейшей деградации ситуации на юго-востоке Украины.

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