Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Казань направит гуманитарную помощь для татарской общины Афганистана 19:45
МИД Турции обвинил Россию в нарушении обещания по Сирии 19:44
Оштрафованный за оскорбление красноярцев чиновник сравнил ситуацию с анекдотом... 19:44
В Минздраве пообещали организовать в ближайшую неделю поставки в регионы... 19:37
Опубликовано видео тренировочного матча между Джоковичем и Медведевым 19:36
Голикова рассказала о зафиксированном в октябре росте смертности в России 19:28
В Британии разгорелся скандал из-за продажи нацистской формы в магазине костюмов 19:27
На месте разделки лося в Саратовской области нашли оружие и разрешение... 19:25
Польское издание рассказало, как ЕС может «победить Россию» 19:17
Боец Исмаилов заявил, что полностью выздоровел и ждет решающего боя с Минеевым 19:13

Кортеж Байдена попал в аварию в Риме

close
100%
Martial Trezzini/AP

Автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена попал в небольшую аварию в Риме. Об этом сообщает Белый дом, передает РИА «Новости».

«Автомобиль из президентского кортежа, который покидал Ватикан по пути в Квиринальский дворец, попал в небольшую аварию. Серьезных травм не было, но на всякий случай пассажиров осматривает медицинский персонал США», — говорится в сообщении.

В Ватикане Байден встретился с Папой Римским Франциском. После этого американский лидер отправился в Квиринальский дворец, где его ждал президент Италии Серджо Маттарелла.

В Рим глава Белого дома прибыл для участия в саммите «Большой двадцатки», который пройдет 30-31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, готовится задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию.

Ранее Байден во время визита в Ватикан представился одному из сотрудников префектуры Папского дома как «муж Джилл» — так зовут его супругу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть