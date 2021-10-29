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Экс-президент Молдавии Игорь Додон привился вакциной «Спутник V»

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Михай Карауш/РИА «Новости»

Бывший президент Молдавии, глава Партии социалистов Игорь Додон заявил, что вакцинировался от COVID-19 с помощью российской вакцины «Спутник V». Об этом экс-президент написал на своей странице в Facebook.

«Несмотря на то, что у меня все еще есть антитела к коронавирусу, я все-таки решил привиться. Конечно, «Спутником», потому что считаю эту вакцину самой эффективной и безопасной», — написал Додон.

При этом ТАСС он сообщил, что пока сделал только первую прививку двухкомпонентной вакцины, вторая назначена на 19 ноября.

«Хочу посоветовать молдавским властям в срочном порядке договориться с РФ о поступлении российской вакцины в Молдову. Уверен, что, учитывая большой спрос и доверие наших сограждан к «Спутнику V», доставка миллиона доз этого препарата позволит в кратчайшие сроки удвоить число вакцинированных в нашей стране и преодолеть текущий кризис в системе здравоохранения», — добавил Додон.

Ранее президент Молдавии Майя Санду попросила РФ прислать в страну российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Она отметила, что написала письмо с соответствующей просьбой президенту России Владимиру Путину.

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