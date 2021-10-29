В Саратовской области раскрыли подробности задержания депутата Рашкина

В Комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали, как обнаружили тушу лося — услышав выстрелы в угодьях, инспекторы исследовали территории и нашли машину. В багажнике лежала разделанная туша лося, а рядом стояли двое мужчин. Внутри машины также лежал инвентарь для разделки туши со свежими следами крови, а в нескольких десятках метров от машины была найдена шкура и другие части животного.

В 40 метрах от места происшествия специалисты обнаружили шкуру лося и части его тела, которые остались после разделывания туши. У мужчин, как сообщается, отсутствовали разрешающие документы. Несмотря на сезон охоты, в данном угодье не было установлено каких-либо квот по добыче лося.

Ранее Следственный комитет забралу правоохранителей материалы дела о незаконной охоте в Саратовской области, к которой может быть причастен депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин.

Председатель «Зеленых» Андрей Нагибин направил обращение в Комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий депутата Рашкина. Также обращения были направлены в Генпрокуратуру РФ и Следственный Комитет с требованием рассмотреть основания для лишения коммуниста неприкосновенности и возбуждения уголовного дела.