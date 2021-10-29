Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Батрутдинов заявил о желании жениться на «клоне» Утяшевой 18:12
Неймар: мне платят за футбол, а не за то, что делаю вне поля 18:10
В Нижневартовске избили участницу шоу «Пацанки» 18:07
Ученые предупредили о риске оглохнуть при COVID-19 18:02
ГИБДД перечислила регионы, где водителям ждать «сплошных проверок» 18:02
Почти треть россиян не следит за открытием других стран для туристов... 18:00
В Ростове задержан «друг Галявиева», призывавший устроить массовый... 17:50
Вратарь «Спартака» рассказал о встрече с руководством клуба после... 17:47
ГИБДД развесила на машинах дорхенгеры 17:44
Монета с ошибкой в чеканке продается в 156 раз дороже номинала 17:44

В Саратовской области раскрыли подробности задержания депутата Рашкина

В Комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали, как обнаружили тушу лося — услышав выстрелы в угодьях, инспекторы исследовали территории и нашли машину. В багажнике лежала разделанная туша лося, а рядом стояли двое мужчин. Внутри машины также лежал инвентарь для разделки туши со свежими следами крови, а в нескольких десятках метров от машины была найдена шкура и другие части животного.

В 40 метрах от места происшествия специалисты обнаружили шкуру лося и части его тела, которые остались после разделывания туши. У мужчин, как сообщается, отсутствовали разрешающие документы. Несмотря на сезон охоты, в данном угодье не было установлено каких-либо квот по добыче лося.

Ранее Следственный комитет забралу правоохранителей материалы дела о незаконной охоте в Саратовской области, к которой может быть причастен депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин.

Председатель «Зеленых» Андрей Нагибин направил обращение в Комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий депутата Рашкина. Также обращения были направлены в Генпрокуратуру РФ и Следственный Комитет с требованием рассмотреть основания для лишения коммуниста неприкосновенности и возбуждения уголовного дела.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть