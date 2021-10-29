МИД Польши вызвал посла Бельгии

Министерство иностранных Польши вызвало бельгийского посла из-за высказываний премьера Бельгии Александера Де Кроо в интервью изданию Financial Times. Об этом заявил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина, сообщает ТАСС.

Де Кроо выступил на лекции в Колледже Европы в городе Брюгге, где назвал заявления Польши о готовности воевать с Евросоюзом «опасной игрой», которая была затеяна с целью разрешить внутригосударственные «споры».

«Тем, кто дает провокационные интервью и считает, что для них политически необходимо объявить новую мировую войну в Financial Times, я хотел бы сказать одно: вы ведете очень опасную игру. Вы играете с огнем, когда вступаете на путь войны со своими европейскими партнерами только для того, чтобы что-то выиграть в национальных и внутренних коалиционных спорах», - отметил Де Кроо, комментируя заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Ранее Европейский суд опубликовал заявление, в котором сообщил, что Польше необходимо ежедневно выплачивать штраф в размере €1 млн за неисполнение норм законодательства Евросоюза. Речь идет об отказе Варшавы приостановить действие национального законодательства, которое в частности касается юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда. В Брюсселе считают, что решение польских властей открыто конфликтует с верховенством права Евросоюза.

В самой Польше это решение назвали«узурпацией и шантажом».

До этого «Газета.Ru» подробно рассказывала о сути конфликта между Польшей и ЕС из-за провозглашения страной принципа верховенства национального права.